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Violentissima grandinata a Castelsangiovanni

Si è abbatuta nel primo pomeriggio, chicchi grandi come albicoche e come pesche. Danni ad auto parcheggiate in strada e alle colture

Redazione Online
|3 ore fa
Violentissima grandinata a Castelsangiovanni
1 MIN DI LETTURA
Chicchi di grandine grandi come un'albicocca. In qualche caso anche come pesche. Si sono abbattuti nel primo pomeriggio di oggi, 28 agosto 2026, a Castelsangiovanni.
La grandinata violentissima, accompagnata da pioggia, si è abbattuta su un'area a cavallo tra Lodigiano, Pavese e Piacentino, colpendo in particolare il comune di Castello e la zona del quartiere logistico.
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