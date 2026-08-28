Violentissima grandinata a Castelsangiovanni
Si è abbatuta nel primo pomeriggio, chicchi grandi come albicoche e come pesche. Danni ad auto parcheggiate in strada e alle colture
Redazione Online
|3 ore fa
Chicchi di grandine grandi come un'albicocca. In qualche caso anche come pesche. Si sono abbattuti nel primo pomeriggio di oggi, 28 agosto 2026, a Castelsangiovanni.
La grandinata violentissima, accompagnata da pioggia, si è abbattuta su un'area a cavallo tra Lodigiano, Pavese e Piacentino, colpendo in particolare il comune di Castello e la zona del quartiere logistico.
L'ondagata di maltempo è stata breve, ma devastante. Segnalati danni alle auto e alle colture.
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