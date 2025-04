Violento incendio in una villetta, vigili del fuoco a Gazzola

Un violento incendio è divampato in una villetta a Canneto di Gazzola nella prima serata di venerdì 25 aprile. Fiamme alte e una colonna di fumo si sono levate dall'abitazione e sono state notate anche da chi passava ad alcune centinaia di metri di distanza. Sul posto sono accorse squadre dei vigili del fuoco di Piacenza e Castelsangiovanni munite di autobotte e autoscala.

La villetta di un solo piano con giardino era quasi completamente avvolta dalle fiamme generate in una parte del garage, ma per fortuna - secondo quanto è stato possibile apprendere - non ci sono stati feriti o intossicati e chi era in quel momento in casa è riuscito a mettersi in salvo. Il danno sembra ingente e i vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo per spegnere l'incendio. Sul posto, oltre ai pompieri, erano presenti anche i soccorritori della Pubblica assistenza Valnure di Rivergaro per prestare assistenza e i carabinieri della Compagnia di Bobbio al lavoro per cercare di capire cosa possa essere successo.