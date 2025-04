«Scintille dal forno a microonde, poi garage e auto distrutti»

forno a microonde che, benché spento, si è messo a fare scintille e fumo. Intanto qualche metro più in là le fiamme hanno completamente distrutto un garage e l’impianto elettrico, carbonizzato un’auto e tutto ciò che si trovava nella rimessa. Questo il bilancio finale del Tutto è partito da unche, benché spento, si è messo a fare scintille e fumo. Intanto qualche metro più in là le fiamme hanno completamentee l’impianto elettrico,e tutto ciò che si trovava nella rimessa. Questo il bilancio finale del rogo divampato nel tardo pomeriggio di venerdì, 25 aprile, in una villetta di Canneto Sopra di Gazzola

I vigili del fuoco al lavoro nella serata di venerdì 25 aprile per spegnere le fiamme nel garage a Canneto Sopra di Gazzola

«Dovremo restare diversi giorni senza luce elettrica - spiegano i proprietari - ma l’incendio poteva finire molto peggio di così. Stavamo cenando quando il forno a microonde ha iniziato dal nulla a fare fumo e scintille, così come le piastre di cottura ad induzione hanno iniziato a fischiare. Abbiamo staccato la corrente e ho portato il fornetto fuori casa, per evitare di impestare la sala. Solo allora mi sono voltata e ho visto che il nostro garage era completamente avvolto dalle fiamme. Sono riuscita appena ad aprire la porta per far uscire la gatta che era chiusa all’interno».