"Voli cancellati, sempre dovuto il rimborso al cliente"

La compagnia aerea cancella il volo? «Il rimborso è sempre dovuto. Più tutele e garanzie per chi prenota in agenzia di viaggio». A mettere a fuoco i dubbi di tanti viaggiatori che stanno attraversando il periodo di incertezze geopolitiche in cui si rincorrono titoli che destano allarme sulle carenze di carburante e sul timore di cancellazioni dei voli, interviene Daniele Cerioni (responsabile gruppo Viaggi dello Zodiaco) e consigliere Fiavet Emilia Romagna.

Cerioni, faccia conto che io voglia prenotare adesso un biglietto aereo per agosto. Cosa rischio, meglio non prenotare?

«L’ultima comunicazione della Commissione europea sui Trasporti che ha affrontato in anticipo il tema della cancellazione dei voli causa mancanza di carburante è stata riportata dai media probabilmente in maniera distorta ed incompleta, generando confusione sull’argomento, finendo così per essere travisata e male interpretata, suscitando nei passeggeri allarmismi assolutamente ingiustificati. Se la compagnia aerea cancella il volo, quale che sia la ragione, il rimborso del costo biglietto è sempre dovuto. Non esistono condizioni per le quali tale diritto possa essere disatteso, quand’anche dovuto a circostanze eccezionali».