«Nonostante le terribili sofferenze che hanno vissuto, si fidano ancora delle persone». È una storia di maltrattamenti, ma anche di speranza e rinascita quella di Willy e Mila, due cani di razza Bodeguero Español, di 9 e 10 anni, sequestrati e salvati in Val Nure dalle Guardie Zoofile dell’Oipa di Piacenza. Oggi stanno meglio e cercano una famiglia che possa accoglierli insieme, senza separarli.

I due animali, un maschio e una femmina, erano stati individuati dopo una segnalazione. Vivevano all’interno di un locale commerciale del Piacentino, liberi di muoversi, ma in condizioni fisiche preoccupanti. Entrambi erano stati sottoposti a caudotomia e presentavano profonde ferite al collo, presumibilmente provocate da tagli. Lesioni che, dopo gli accertamenti veterinari, sono risultate infette.

Una situazione particolarmente grave, tanto da rendere necessario un delicato intervento chirurgico salva vita, durato diverse ore. A seguito delle indagini, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Piacenza ha condannato la proprietaria al pagamento di una sanzione pecuniaria per aver detenuto gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze. Willy e Mila sono stati confiscati e affidati al custode giudiziario che si era preso cura di loro fin dall’inizio.

Adesso, dopo il difficile percorso di recupero, per entrambi si apre una nuova possibilità. «Hanno un carattere socievole e sapranno essere compagni fedeli per chiunque scelga di donargli una seconda possibilità», spiega Paola Monga, coordinatrice delle Guardie Zoofile OIPA di Piacenza.

L’obiettivo è trovare una famiglia disposta ad adottarli insieme, preferibilmente nel Nord Italia, così da consentire un inserimento graduale e accompagnarli passo dopo passo nella loro nuova vita. Per Willy e Mila, dopo tanta sofferenza, è arrivato il momento di conoscere finalmente il significato di una casa e di una famiglia.