Ziano: calciatori di ieri e di oggi in campo, in memoria di Pinuccio Crosignani

Lo Ziano Calcio ha ricordato il suo "pres", l'ex presidente Pinuccio Crosignani spentosi improvvisamente lo scorso autunno. A lui è stato dedicato un memorial che ha visto scendere in campo decine tra calciatori di oggi e di ieri. Tutti accumunati dall’aver indossato la maglia grigio rossa, colori simbolo della squadra di cui per decenni Crosignani, mancato improvvisamente lo scorso autunno, è stato la colonna portante.

"Il memorial - dice l'attuale presidente Mirko Valla - è stato un modo per festeggiare i risultati dell'ultima stagione e al tempo stesso per ricordare una persona che ha dato così tanto per questa squadra». In suo ricordo si sono riuniti non solo calciatori, ma anche amici, ex allenatori, dirigenti. "Abbiamo ricordato insieme aneddoti, episodi, partite – dice ancora Valla -. È stato un bel momento".