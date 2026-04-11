Ziano, un parcheggio al posto della stazione dei carabinieri

Il vecchio stabile inagibile che un tempo ospitava la stazione dei carabinieri di Ziano, lungo via Roma, sta per essere abbattuto. Al suo posto troverà posto un parcheggio di 13 posti auto, di cui uno per disabili, a servizio del centro storico del paese. L’area del cantiere è già stata delimitata e la porzione di fabbricato che sarà abbattuta è visibile da un grosso taglio che la ditta incaricata dei lavori, Edil Losa di Gragnano, ha già praticato sul muro della facciata.

L’abbattimento dell’ex stazione dei carabinieri consentirà anche di recuperare tutta l’area retrostante che è in totale abbandono. Il cortiletto interno è infatti un cumulo di macerie, mentre nell’adiacente fazzoletto verde la vegetazione cresce in maniera incontrollata

Un’altra fetta di edificio quella non ancora circoscritta dall’area di cantiere, sarà i recuperata per diventare casa delle associazioni.