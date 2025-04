Ztl, il rinnovo del pass diventa un rebus

Disservizi e attese infinite per il rinnovo del pass Ztl a Piacenza. A raccontare la disavventura è una cittadina che, l’8 aprile, ha ricevuto via mail l’invito a rinnovare il permesso d’accesso al centro storico. Due le opzioni proposte: recarsi agli sportelli o utilizzare la procedura online. Ha scelto il web, trattandosi di un semplice rinnovo. Ma qualcosa è andato storto.

«Dopo aver inserito i dati, compariva solo la scritta: "La tua richiesta sarà valutata a breve". Ma nessuno mi ha più contattata. La pratica è rimasta bloccata», spiega. I giorni passano, i tentativi di contatto con l’ufficio non portano a nulla. Poi la scoperta, leggendo gli organi di stampa: il problema riguardava molti utenti, ma era stato risolto. Così ha comunicato il Comune in una nota ufficiale. Peccato che la sua pratica risulti tuttora congelata. «Ho provato a chiamare: mi hanno detto che il primo appuntamento disponibile è il 20 maggio. L’operatrice era infastidita e mi ha detto che gli uffici sono nel caos». Anche la richiesta di annullare la procedura online per ripartire da capo è stata respinta. Il suo pass, intanto, scade il 7 maggio. «Sto solo cercando di seguire le indicazioni fornite, senza ricevere alcun supporto», conclude amareggiata. «Il sistema non funziona»