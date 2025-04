Accesso alla Ztl, ripristinato il servizio di rilascio dei pass in modalità online

Il Comune di Piacenza informa che, risolto il problema tecnico causa della temporanea sospensione dell’attività, il servizio di rilascio dei pass per l’accesso alla zona a traffico limitato (Ztl) in modalità online è stato ripristinato (questo il link alla relativa pagina web: https://comune.piacenza.it/ztl ). Già da ieri, martedì 22 aprile, invece è tornata alla normalità l’attività di emissione dei pass presso l’ufficio Permessi di via Rio Farnese 14/d.