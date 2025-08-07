Da Hiroshima a Podenzano: la biblioteca porta il nome di una bimba uccisa dall'atomica

La biblioteca comunale di Podenzano è stata intitolata a Sadako Sasaki, bambina giapponese divenuta simbolo di pace. Morì a 11 anni nel 1955 per una leucemia causata dalle radiazioni della bomba atomica sganciata su Hiroshima nel 1945. Durante la malattia iniziò a piegare gru di carta, seguendo una leggenda giapponese secondo cui chi ne costruisce mille può vedere esaudito un desiderio: il suo era guarire. Non ci riuscì, ma il suo gesto ha ispirato il mondo.

A 80 anni da quel tragico evento, l’amministrazione comunale ha voluto dedicarle la biblioteca per trasmettere un messaggio di pace «neutro, a favore di tutti», ha detto il sindaco Riccardo Sparzagni. L’intitolazione è il frutto di un percorso che ha coinvolto scuole, consiglio comunale e associazioni con la creazione di origami a forma di gru. Durante la cerimonia, la biblioteca era decorata da centinaia di gru. All’ingresso, in questi giorni, una selezione di letture sulla pace.