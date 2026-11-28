Una delegazione dell'Istituto Raineri-Marcora di Piacenza ha partecipato a Roma al convegno nazionale Bridge2Autonomy – Un ponte tra scuola e vita adulta, promosso da AGS per il Territorio ETS con il sostegno di Stellantis Philanthropy. Due giornate di confronto che hanno riunito insegnanti, tutor e operatori da tutta Italia attorno al tema del Progetto di Vita, concluse dall'udienza con Papa Leone XIV in piazza San Pietro.

Protagonisti tre studenti dell'istituto, Elena Ghisoni, Martina Demaldè e Nino Grutta, che hanno preso parte attivamente ai lavori e hanno consegnato al Papa e a John Elkann, presidente di Stellantis, i pacchi natalizi di Buontempo, la trattoria solidale di Pittolo che li ha accolti per il percorso di formazione scuola-lavoro. All'interno, prodotti preparati dai ragazzi insieme alla brigata di cucina: la prova concreta che le competenze reali generano valore, dignità e futuro.

Bridge2Autonomy coinvolge oltre 400 studenti in 12 regioni, con 46 istituti scolastici e 128 Tutor dell'Inclusione che accompagnano i ragazzi nel passaggio dalla scuola alla vita adulta. Piacenza è tra le città della rete.

Dai tavoli di lavoro la delegazione piacentina riporta a casa alcune parole chiave: presenza e cura dei legami; un Progetto di Vita inteso come percorso vivo, condiviso con la comunità; la persona al centro; ascolto e reciprocità.

«L'inclusione non è responsabilità di pochi, ma un impegno condiviso tra scuola, famiglie e territorio - sottolinea la docente Laura Rapaccioli che ha accompagnato i ragazzi - torniamo da Roma con nuove idee, nuovi legami e la voglia di costruire, insieme ai nostri studenti, un ponte solido verso il futuro».



