Sunday, August 31

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Sunday, August 31

Seguici

Dalla Sicilia alla Calabria, bracciate a fin di bene

Dei trenta avventurosi nuotatori che si sono cimentati con la traversata a nuoto per fini benefici dello Stretto di Messina, tredici indossavano i colori biancorossi della Vittorino da Feltre

Filippo Lezoli
|2 ore fa
Dalla Sicilia alla Calabria, bracciate a fin di bene
1 MIN DI LETTURA
L’hanno portata a termine tutti, bracciata dopo bracciata. Dalla Sicilia alla Calabria. Dalla spiaggia di Capo Peloro, vicino a Punta Faro, sulla sponda siciliana, per ritrovare la terra sotto i piedi in Calabria, a Villa San Giovanni, nei pressi di Scilla.
Dei trenta avventurosi nuotatori che si sono cimentati con la traversata a nuoto per fini benefici dello Stretto di Messina, tredici indossavano i colori biancorossi della Vittorino da Feltre, forgiati dal tecnico Cristiano Zappa.
Quattro chilometri a nuoto nell’epica, fra Scilla e Cariddi, tra fatica e quel pizzico di avventura controllata, grazie alla presenza di una barca con a bordo un assistente per ogni tre nuotatori. Un obiettivo su tutti per i tredici piacentini: la manifestazione è infatti organizzata da “Insieme oltre le onde”, associazione che promuove manifestazioni sportive a sfondo solidale.
Leggi tutto
La traversata benefica dello stretto di Messina 
La traversata benefica dello stretto di Messina 
La traversata benefica dello stretto di Messina 
La traversata benefica dello stretto di Messina 
La traversata benefica dello stretto di Messina 
La traversata benefica dello stretto di Messina 

Gli articoli più letti della settimana