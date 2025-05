Dall'associazione Old American Football Piacenza 1.200 euro per Pediatria e neonatologia

È un 2025 davvero speciale per l'associazione Old American Football di Piacenza, creata da ex atleti, dirigenti e appassionati di football americano. In occasione dei primi 40 anni dalla nascita della squadra dei “Cinghiali Piacenza” la realtà guidata dalla presidente Anna Maria Anselmi ha voluto pubblicare un volume illustrato sulla loro storia ed esperienza umana, al quale ha fatto seguito l'idea di un calendario di scatti ironici dei protagonisti della storia del football americano piacentino. Un doppio cimelio che ha fruttato ben 1.200 euro, somma che è stata devoluta al reparto di Pediatria dell'ospedale di Piacenza per l'acquisto di materiale ed elettromedicali per l'assistenza dei piccoli pazienti.