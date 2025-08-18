Dario Costantini e Adriana Volpe, davanti al mare il primo scatto "ufficiale"

Ferragosto porta allo scoperto la storia tra l'imprenditore piacentino Dario Costantini, presidente nazionale di Cna, e Adriana Volpe, volto noto della tv. A "sdoganare" la loro relazione è una foto postata su Instagram da Costantini: appaiono sorridenti e in occhiali da sole su una spiaggia della Calabria con scritto: “Al mare insieme". Un gesto che vale più di mille parole, visto il riserbo mantenuto per oltre un anno e mezzo.

I due si erano conosciuti in un programma televisivo. La conduttrice trentina aveva parlato della relazione mesi fa in tv: intervistata da Silvia Toffanin, aveva raccontato come l’imprenditore fosse entrato con delicatezza nella sua vita in un momento difficile. Costantini, invece, ha sempre scelto il silenzio, anche quando la compagna aveva partecipato a eventi pubblici accanto a lui, come la festa della rugiada a Piacenza per Progetto Vita.

Nei giorni scorsi il presidente Cna era in Calabria per incontri istituzionali con i vertici regionali e alcuni imprenditori: al suo fianco c'era anche Adriana. Lo scatto al mare, arrivato da lì, è stata la prima dichiarazione ufficiale di una relazione ormai consolidata.