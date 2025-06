Progetto Vita, Dario Costantini nuovo presidente

La Cardiologia chiama, Piacenza prontamente risponde grazie al “nuovo corso” di Progetto Vita. Obiettivo pienamente centrato per l’edizione 2025 della “Festa della Rugiada di San Giovanni”, una tradizione targata Società Canottieri Nino Bixio. L’evento ospitato alla sede di via del Pontiere, al quale hanno partecipato circa 500 persone, ha rinsaldato il legame tra la Nino e il Progetto Vita che ora ha Dario Costantini - numero uno nazionale della Cna - come nuovo presidente: il ricavato della festa e della lotteria a premi è stato di ben 22mila 438 euro, che verranno devoluti al reparto di Cardiologia dell’ospedale di Piacenza per nuove iniziative di modernizzazione.

La serata ha visto ospiti illustri, tra le quali le autorità locali, il cantante Elio di Elio e le Storie Tese, e la showgirl tv Adriana Volpe, grandi amici del Progetto Vita, la tradizionale cena a bordo piscina, musica, spettacolo e lotteria con premi offerti dagli sponsor.