Darling ha trovato casa, altri ragazzi imparano l’autonomia lavorando
Dopo mesi il giovane può contare ora su un’abitazione. Intanto la trattoria sociale Buontempo compie un anno. «Qui si diventa adulti»
Filippo Lezoli
|4 ore fa
La cucina della trattoria e pizzeria sociale “Buontempo” al lavoro, all’ora di pranzo
Darling Amoah ha trovato casa. Il 21enne, che dopo avere svolto il percorso per minori non accompagnati e avere trovato un lavoro a tempo indeterminato aveva manifestato il suo malessere per le tante porte sbattute in faccia nel tentativo di trovare casa, ha ora una propria abitazione nella nostra città. In una parola, può cominciare quella vita in completa autonomia così come gli è richiesto dalla legge una volta compiuti i 21 anni di età. Libertà ha raccontato la sua storia lo scorso febbraio, la sua difficoltà e la sua frustrazione nel farsi considerare, lui nato in Italia, come tutti gli altri.
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