De Micheli(Pd): becere le strumentalizzazioni contro l'Ausl

"Sono certa che il lavoro della magistratura farà piena luce sulle presunte condotte illecite all'interno dell'azienda sanitaria di Piacenza, al centro delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza relative ad alcuni appalti e all'utilizzo di fondi del Pnrr". Lo afferma la parlamentare piacentina del Pd, Paola De Micheli. "E credo che le persone indagate - aggiunge - avranno tutte le possibilità di dimostrare di avere operato in maniera irreprensibile. Allo stesso tempo intendo respingere con fermezza le becere strumentalizzazioni contro la dirigenza dell'Ausl di Piacenza portate avanti da diversi esponenti del centrodestra piacentino, che non perdono occasione per utilizzare indagini giudiziarie a fini meramente politici, dimenticando non solo le più elementari regole del diritto, ma anche i valori del garantismo, validi ovviamente solo per gli esponenti indagati o condannati del centrodestra nazionale. Anche per questo voglio ribadire la mia vicinanza e il mio sostegno al personale sanitario e alla dirigenza dell'azienda piacentina, che ogni giorno lavorano per il bene della nostra collettività, tra mille difficoltà e problemi, ma sempre con specchiata professionalità".