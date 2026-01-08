Degrado alla Cavallerizza, diffida legale dai cittadini

«Gravissima situazione igienico-sanitaria e di sicurezza al parcheggio e piazza della Cavallerizza». E’ l’ultimo sos, che arriva il 6 gennaio, un giorno che sarebbe di festa. Alle comunicazioni, alle segnalazioni, alle diffide e agli esposti già consegnati a partire almeno dal 2022 (anche alla Procura della Repubblica) riguardo a quel perimetro della Cavallerizza delimitato dallo Stradone Farnese, ora, il nuovo anno ha aggiunto una diffida urgente, l’ennesima purtroppo finora senza risposte, che minaccia azioni legali. Reca la firma dell’avvocato Alessandro Candido (anche per altri cittadini, condomini delle residenze Sant’Agostino), che in questi ultimi tre anni ha ingaggiato una battaglia contro il degrado a quanto sembra sempre più umiliante e potenzialmente pericoloso dimorante alla Cavallerizza. Il parcheggio e le relative scale di accesso sono diventate già da tempo il ricettacolo di senzatetto che lì stazionano usando gli spazi di accesso ai parcheggi anche come wc e come dormitorio, e - secondo le ultime testimonianze riferite da Candido - sarebbero loro stessi consumatori e spacciatori di sostanze stupefacenti e alcolici.