Design made in Piacenza, una vetrina anche a Roma

Il ministro Tommaso Foti ha visitato la mostra sul design al Conservatorio Nicolini e si è detto pronto ad ospitarla al ministero a Roma e a parlarne con il ministro Adolfo Urso che ha la delega sul Made in Italy. Un sostegno, dunque, al nascente distretto del design che parte con quattordici imprese locali per lo più impegnate sul design industriale.

Quattordici realtà industriali piacentine mostrano la qualità del loro “saper fare”

L'ideatore dell'iniziativa, l'architetto Carlo Ponzini, ora spera di allargare il ventaglio delle imprese aderenti e portarle sino ad una trentina. Un colpo d'ala, dice Foti per questa città.