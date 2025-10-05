Design made in Piacenza, una vetrina anche a Roma
Il ministro Foti ha visitato la mostra al Conservatorio e si è detto pronto ad ospitarla al ministero. Il nascente distretto vuole allargarsi a 30 imprese
Patrizia Soffientini
|3 ore fa
La visita del ministro Tommaso Foti alla mostra sul design che si svolge nel chiostro del Conservatorio Nicolini
Il ministro Tommaso Foti ha visitato la mostra sul design al Conservatorio Nicolini e si è detto pronto ad ospitarla al ministero a Roma e a parlarne con il ministro Adolfo Urso che ha la delega sul Made in Italy. Un sostegno, dunque, al nascente distretto del design che parte con quattordici imprese locali per lo più impegnate sul design industriale.
L'ideatore dell'iniziativa, l'architetto Carlo Ponzini, ora spera di allargare il ventaglio delle imprese aderenti e portarle sino ad una trentina. Un colpo d'ala, dice Foti per questa città.