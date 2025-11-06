Formazione e territorio, «Vogliamo ospitare la scuola di design a Piacenza»

«Piacenza è pronta a ospitare la scuola di design del Politecnico di Milano». Nulla di confermato, ma l'intenzione è chiara e le interlocuzioni sono già state avviate come dichiarato dall'architetto Carlo Ponzini nel giorno di chiusura della mostra "Attraverso il design" che, dallo scorso 27 settembre, ha celebrato il dialogo tra arte, industria e territorio all’interno del percorso di pannelli esposto al Conservatorio Nicolini.

«La prospettiva è quella di unire le forze attraverso un distretto di design, un sistema che possa fungere da trasferimento di competenze e motore di valorizzazione coinvolgendo professionisti, imprese, enti e associazioni di categoria» le parole di Franz Bergonzi, architetto piacentino che ha aderito al comitato scientifico intitolato «Attraverso il design». «La mostra ha suscitato interesse e a marzo approderà a Roma - ha evidenziato Ponzini -. L'esposizione rappresenta però un piccolo tassello, il prossimo obiettivo su cui stiamo lavorando riguarda l'apertura di una sede della scuola di design di Milano nella nostra città».

«Il nostro operato non si limita all'organizzazione di mostre e incontri, ma l'intento è di creare qualcosa di davvero importante per il nostro territorio» conclude il giornalista Carlandrea Triscornia, sempre in rappresentanza del comitato scientifico di "Attraverso il design". La prospettiva finale guarda, come dichiarato precedentemente, alla costituzione di un Distretto del Design piacentino, capace di valorizzare la filiera di imprese che già operano nel campo del progetto e della produzione, e di connettere il sapere tecnico-industriale con la sensibilità estetica e culturale.