«Deve tornare al lavoro»: il sindaco legge una finta lettera Inps all'impiegata che va in pensione

«Un’istituzione va in pensione. Grazie di tutto Maria Carla». Parlano da sé queste parole che tutto il Comune di Podenzano, con i suoi amministratori e dipendenti, ha rivolto a Maria Carla Rivoli, storica impiegata all’Urp e messo notificatore. Dopo 38 anni di lavoro ha timbrato per l’ultima volta il cartellino all’ingresso del municipio.

« Era il primo aprile 1988 quando sono entrata in Comune a Podenzano», ricorda lei stessa. «Il mio lavoro mi è sempre piaciuto e l’ho sempre fatto molto volentieri. Noi, all’Urp e protocollo, siamo il primo impatto dei cittadini con il Comune; quindi è giusto essere cortesi e gentili. Ho sempre cercato di comportarmi con educazione nei confronti dei cittadini e dei colleghi, con cui sono sempre andata d’accordo».

E i colleghi c’erano tutti, nell’ufficio del sindaco, per salutarla e ringraziarla. Una figura tanto preziosa e affabile che tutti avrebbero voluto ancora vicino per un po’ di tempo. Per questo una lettera le è stata recapitata proprio in municipio, letta dal sindaco Riccardo Sparzagni. Il mittente era – per finta – l’Inps, che avvisava la neo-pensionata come «in base ai calcoli, risulta carente di una frazione contributiva pari a cinque mesi e 15 giorni, pertanto, si dispone il reintegro immediato delle mansioni precedentemente svolte».

Per un attimo stupita, Maria Carla non è caduta nel simpatico inganno, che la invitava «a provvedere alla riconsegna di eventuali targhe, fiori e regali celebrativi onde evitare la configurazione di ingiustificato arricchimento ai danni dello Stato». Per «il suo onorato servizio», il sindaco Sparzagni le ha poi consegnato le chiavi del Comune di Podenzano.

A festeggiarla era presente anche l’ex sindaco Alessandro Piva, invitato da Sparzagni per testimoniare quanto il lavoro di Maria Carla Rivoli abbia attraversato diversi mandati amministrativi. Da Roberto Spinola fino a Riccardo Sparzagni, passando per il commissario prefettizio Bevilacqua nel 1994, Angela Taina, Antonio Maestri, Alessandro Piva.

Il posto di Maria Carla Rivoli sarà occupato da Danilo Mondani, insieme ad Andrea Isidori. Da lei, il ringraziamento a tutti i colleghi ed amministratori, «che mi hanno dimostrato amicizia ed affetto, anche quando è mancata la mia mamma».

E ora? «Non passerò più davanti al Comune – dice con il suo simpatico savoir faire sollevando le risate dei presenti –. Mi dedicherò ai viaggi, che amo».