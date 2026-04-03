Diabete di tipo 1, incontro pubblico per fare il punto su cure e innovazione

Immaginare non solo una cura, ma una possibile guarigione: è questa la direzione delle nuove ricerche internazionali sul diabete di tipo 1 autoimmune. Il diabete di tipo 1 è una malattia cronica in cui il sistema immunitario attacca e distrugge progressivamente le cellule beta del pancreas, responsabili della produzione di insulina. La conseguenza è l’aumento della glicemia nel sangue e la necessità di assumere insulina per tutta la vita, con il rischio, nel lungo periodo, di complicanze a carico di reni, cuore, vasi, occhi e sistema nervoso. A differenza del diabete di tipo 2, in quello di tipo 1 il problema non è lo stile di vita, ma un’alterazione del sistema immunitario.

Questa patologia in Italia colpisce circa lo 0,2% della popolazione, è prevalente in età pediatrica, e la sua incidenza è in aumento, con una crescita stimata intorno al 3% annuo. Oggi però lo scenario sta cambiando: stiamo entrando in una nuova era, in cui non ci si limita solo al controllo della glicemia, ma si interviene sulle cause immunologiche della malattia. La novità più rilevante è rappresentata dal teplizumab, un anticorpo monoclonale recentemente approvato dall’Agenzia europea per i medicinali, che agisce sul sistema immunitario eliminando selettivamente i linfociti T che attaccano le cellule pancreatiche produttrici di insulina. Nei soggetti a rischio, identificabili attraverso la presenza di autoanticorpi specifici e iniziali alterazioni della glicemia, teplizumab è in grado di ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 di circa tre anni.

In questa prospettiva l’Associazione diabetici di Piacenza presieduta da Carlo Fantini, in collaborazione con l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e con il patrocinio dell’Azienda Usl di Piacenza e della Federazione diabete Emilia-Romagna, ha organizzato un incontro pubblico dedicato alle nuove frontiere della ricerca sul diabete di tipo 1. L’appuntamento è per il 17 aprile 2026 nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, in via Emilia Parmense 67. Ospite d’onore sarà Paolo Fiorina, ordinario di Endocrinologia all’Università degli sudi di Milano, direttore di Endocrinologia e diabetologia dell’Azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli-Sacco, direttore del Centro internazionale di riferimento per il diabete di tipo 1, Centro di ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi” – Ospedale Sacco di Milano. Il team del professore Fiorina è composto da ricercatori di fama internazionale che hanno lavorato molti anni all'estero (soprattutto negli Stati Uniti) redigendo svariati studi di ricerca scientifica sull'argomento. Uno di questi, che ha coinvolto anche la nostra pediatria con gli interventi di Giacomo Biasucci direttore del dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza, Giuseppe Cannalire, pediatra endocrinologo e responsabile dell'area Ambulatoriale pediatrica dell’Ausl Piacenza e Sara Riboni responsabile dell’Ambulatorio di Diabetologia pediatrica dell’Azienda Usl di Piacenza, è stato presentato al Congresso americano di Diabetologia che si è tenuto ad Orlando, in Florida, a giugno 2024.L’orizzonte verso cui guarda la ricerca va ben oltre la semplificazione della cura.

Il team del professor Fiorina sta anche lavorando su un approccio che combini cellule staminali prelevate dallo stesso paziente e terapie immuno modulanti capaci di “rieducare” il sistema immunitario, impedendogli di attaccare le cellule beta che producono insulina. È un percorso che supera l’idea di un controllo permanente della malattia e apre, per la prima volta, alla possibilità realistica di una guarigione. L’incontro del 17 aprile si propone quindi come un momento di informazione e vicinanza, rivolto non solo alle famiglie che già convivono con il diabete, ma a tutti i genitori che desiderano comprendere meglio questa patologia e le possibilità che la ricerca sta aprendo. Un’occasione per avvicinarsi a temi complessi con parole semplici, mettendo al centro la salute dei bambini e la speranza concreta di un futuro diverso.