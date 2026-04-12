Diciottenne evaso "beccato" durante i controlli in centro

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (stazione ferroviaria e vie limitrofe, via Colombo, piazzale Roma, viale Dante, via IV Novembre) con l’ausilio di pattuglie del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della questura, hanno identificato 167 persone, di cui 48 con precedenti di polizia, controllati 48 veicoli e 3 esercizi pubblici.

Nella serata di ieri, la questura di Piacenza, come stabilito dal prefetto in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diversi locali della movida piacentina.

In particolare, personale della questura, del comando provinciale dei carabinieri, della polizia locale, (per un totale di 13 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il pubblico passeggio e il corso Vittorio Emanuele, estendendoli anche nelle zone di Via Genova, vicolo Barrozzieri, via Roma e stradone Farnese.

Nella serata di ieri sono state identificate complessivamente 81 persone, di cui 16 con precedenti di polizia.

In seguito ai controlli effettuati in zona centro, un cittadino egiziano di anni 18 veniva arrestato per il reato di evasione in quanto risultava sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari perché resosi responsabile del rato di rapina aggravata.

Nella giornata dell’8 aprile, personale della squadra mobile, ha eseguito un arresto ad una donna rumena di anni 52 per ordine di carcerazione per condanna a 3 anni 1 mese e 19 giorni per spaccio e falso in atto pubblico.

Il 9 aprile, gli operatori della squadra mobile, durante la perlustrazione delle zone segnalate dedite allo spaccio, vedeva nei pressi di viale pubblico passeggio, un giovane nordafricano di anni 17 cedere sostanza stupefacente di tipo hashish ad un cittadino nordafricano di anni 46.

Gli operanti bloccavano immediatamente chi aveva effettuato la cessione, trovandolo in possesso di 175 euro, presunto provento dello spaccio.

Il minorenne, privo di documenti, veniva quindi accompagnato in questura e denunciato in stato di libertà per aver ceduto la sostanza all’acquirente che veniva sanzionato amministrativamente.