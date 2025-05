Dopo 48 anni va in pensione il re dei cocktail

Venerdì scorso, al ballabile Miss Nady di Castelvetro, ha preparato il suo ultimo bicchiere, un “Analcolic party”. Pietro Bergamin, il re dei cocktail, ma anche sommelier e maestro cantiniere, è ufficialmente andato in pensione. «Dopo 48 anni di attività ho pensato di dire basta - ammette il residente di Monticelli nato nel padovano. - Non farò più niente. Sospendere mi dispiace, ma devo rendermi conto che è necessario».

Ecco i suoi miglior traguardi: Campione italiano di cocktail nel 1984 a Riva del Garda, campione internazionale nel 1985 a Lugano in Svizzera e nello stesso anno campione europeo a Lienz in Austria. Poi c’è stata la partecipazione al mondiale di Spagna nel 1986. L'unico anno che non rivela Bergamin è quello della sua nascita: «non ci tengo a dirlo, è solo curiosità».