Dopo la lite estrae un coltello e insegue i rivali a Niviano

Un violento alterco fra giovani ha rischiato di degenerare quando un marocchino avrebbe sfoderato un coltello minacciando i rivali. È accaduto martedì sera a Niviano, ma la vicenda deve ancora essere chiarita. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri di Rivergaro ha impedito conseguenze serie.

Il fatto è avvenuto intorno alle 21 presso il semaforo tra la Statale 45 e la Provinciale per Grazzano: qui il ragazzo nordafricano avrebbe litigato per futili motivi con un gruppo di "maranza", che sarebbero fuggiti cercando rifugio in un locale. L'alterco è degenerato e il nordafricano avrebbe brandito il coltello minacciando i presenti. Il proprietario del locale, estraneo ai fatti, preoccupato ha chiuso e chiesto aiuto.

I carabinieri hanno identificato tutti, raccolto testimonianze e acquisito filmati delle telecamere per ricostruire la dinamica. Al momento non risultano denunce.