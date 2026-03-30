Dopo l'addio al Cau a Podenzano arriva l'Aft, un ambulatorio sempre aperto

Il Cau di Podenzano, attivo da due anni per le urgenze minori, è destinato a essere sostituito da un’Aft (Aggregazione funzionale territoriale), un nuovo modello organizzativo che garantirà assistenza sanitaria continuativa, anche di notte. Il servizio passerà quindi da 12 a 24 ore, trasformandosi in un maxi ambulatorio sempre aperto.

La novità rientra nel piano regionale e ha suscitato preoccupazione tra i cittadini dopo la chiusura improvvisa per lavori del Cau, avvenuta lo scorso 16 marzo. Secondo l’Ausl, però, Podenzano manterrà un ruolo centrale come Casa della comunità “hub”. L’obiettivo, viene spiegato dall'azienda sanitaria, è rafforzare la presenza dei medici di base, con copertura dalle 8 alle 20 integrata dalla continuità assistenziale nelle ore notturne e festive.

Le Aft coinvolgeranno medici di famiglia, pediatri e specialisti per gestire pazienti cronici e urgenze non gravi, alleggerendo il pronto soccorso. A Podenzano il Cau registrava circa 20 accessi al giorno, soprattutto tra le 8 e le 20, con utenti anche da altri comuni.

Durante i lavori, i cittadini potranno rivolgersi ai Cau di Piacenza e Fiorenzuola o ai servizi di continuità assistenziale attivi sul territorio.