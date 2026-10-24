Doppio allarme in Val Nure: elisoccorso per un infarto al Passo del Cerro, poi calciatore ferito a Podenzano
Due interventi nel giro di due ore. Un paziente trasportato in elicottero a Parma, mentre un giocatore è finito in ospedale dopo un colpo alla testa.
Redazione Online
|2 ore fa
L'intervento dei soccorritori nel campo da calcio di Podenzano
Doppio intervento dei soccorritori nel pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre, in Val Nure. Due emergenze a distanza di appena due ore, la prima sulle montagne tra Val Trebbia e Val Nure, la seconda al campo sportivo di Podenzano.
Intorno alle 15 l'eliambulanza decollata da Parma ha raggiunto la zona di Leggio-Ferrè, nei pressi del Passo del Cerro, per soccorrere una persona colpita da un principio d'infarto. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasportato in elicottero a Parma per gli accertamenti e le cure necessarie.
Due ore più tardi, intorno alle 17, un nuovo allarme è scattato al campo di calcio di Podenzano, dove un giocatore ha riportato un colpo alla testa. La richiesta di soccorso è stata classificata inizialmente come codice blu. Sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza San Giorgio e l'automedica da Piacenza.
Fortunatamente il calciatore si è ripreso rapidamente, ma è stato comunque accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti del caso.
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