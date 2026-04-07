Droga, Polledri confermato esperto del Governo. "Ma c'è anche l'allarme social"

Il governo Meloni ha confermato Massimo Polledri come esperto del Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze. La nomina, firmata dal segretario generale della Presidenza del Consiglio, rinnova un incarico già ricoperto negli anni scorsi.

Neuropsichiatra infantile, già parlamentare e storico esponente della Lega, il medico piacentino mette a fuoco i principali segnali d’allarme, soprattutto tra i più giovani. Non solo droghe, oggi il fronte si allarga al digitale. «Il campanello d’allarme è chiaro: nove ragazzi su dieci riconoscono che l’uso eccessivo di social e dispositivi ha effetti sulla salute fisica e mentale. Tre su quattro parlano di dipendenza e il 40% la considera moderata».

Resta centrale il nodo droghe. «La cannabis è tra i principali fattori di dipendenza: circa il 20% dei ragazzi ne fa uso regolare, mentre il 2% assume cocaina - conclude Polledri -. Parliamo di circa 100mila giovani con problemi significativi».