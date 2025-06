«Droni sul Trebbia per portare farmaci e combattere l’inciviltà»

Droni per consegnare farmaci e combattere l’inciviltà in Valtrebbia: è una delle andata in onda su Telelibertà venerdì 14 giugno. L’idea prevede l’utilizzo di droni per portare medicinali e materiale sanitario a domicilio, soprattutto ad anziani e persone con difficoltà di spostamento. e combattere l’inciviltà in Valtrebbia: è una delle proposte lanciate dal consigliere regionale Lodovico Albasi durante la trasmissione televisiva “Nel Mirino” venerdì 14 giugno. L’idea prevede l’utilizzo di droni per

Ma i droni, è stato osservato, potrebbero anche sorvegliare il territorio per prevenire comportamenti incivili, come grigliate abusive e abbandono di rifiuti lungo il Trebbia.

«Un deterrente utile per tutelare una valle splendida», ha spiegato Albasi. Sulla stessa linea i sindaci di Bobbio Roberto Pasquali e di Rivergaro Andrea Gatti. Roberto Pasquali. Il primo ha annunciato l’introduzione dell’obbligo per i proprietari di cani di portare acqua per risciacquare l’urina degli animali. Il secondo ha denunciato l’aumento dei rifiuti sulle rive e promesso interventi per tutelare ambiente e decoro.