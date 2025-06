«Bus navetta per arrivare alle spiagge del Trebbia»

Bus navetta per collegare alcuni paesi della provincia alla Valtrebbia. E' il progetto annunciato ieri nel corso della trasmissione di Telelibertà Nel mirino, condotta da Nicoletta Bracchi, da Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio. «Tempi Agenzia tra qualche settimana metterà a disposizione bus che consentiranno di arrivare alle spiagge del nostro fiume da Rivergaro, Travo e Bobbio» ha detto il primo cittadino, ospite della tv di Piacenza insieme al consigliere regionale Lodovico Albasi e al sindaco di Rivergaro, Andrea Gatti, oltre alla giornalista di Libertà, Elisa Malacalza. Un progetto volto a evitare, come accaduto già in questo primo scorcio di bella stagione, l'intasamento della Statale 45. Leggi tutto qui