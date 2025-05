Due auto distrutte e due feriti in uno schianto a Carpaneto

Due auto distrutte e due feriti: è questo il bilancio di un violento schianto all'ingresso di Carpaneto. L'incidente è avvenuto alle 20 di domenica 11 maggio lungo via Gian Carlo Rossi, tratto urbano della Provinciale 6 che attraversa il paese. Le vetture si sono scontrate frontalmente in prossimità di piazza Oliveti e sono rimaste seriamente danneggiate nella parte anteriore.

Tra le persone a bordo ad avere la peggio è stata una giovane, subito soccorsa, adagiata su una barella e portata in ambulanza al Pronto soccorso di Piacenza: le sue condizioni non sono però considerate gravi. Ferita più lievemente un'altra persona. Sul posto la Pubblica assistenza Carpaneto Soccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco.