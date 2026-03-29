Due rapine coltello alla mano in un'ora: fermati tre giovani

Ancora violenza tra giovanissimi: sabato sera a Piacenza si sono consumate due rapine a mano armata nel giro di un’ora, con un uomo ferito e tre giovani – due minorenni e un maggiorenne, di origine straniera – portati in questura.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 23 in via dei Mille, dove un ventenne è stato minacciato con un coltello e derubato di portafoglio, effetti personali e scarpe. Un’ora dopo, in via Quattro Novembre, il gruppetto ha colpito ancora: un cinquantenne è stato rapinato e colpito con un pugno al volto, finendo al pronto soccorso.

Determinante l’intervento coordinato di polizia e carabinieri, che hanno rintracciato i presunti responsabili poco dopo il secondo colpo. I tre sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.