Due rondoni soccorsi a Castel San Giovanni: forse disorientati dal troppo caldo?

Il caldo estremo mette in difficoltà anche gli animali? È la domanda che si sono posti alcuni passanti dopo il soccorso di due rondoni nel giro di poche ore lungo via Mazzini, in pieno centro a Piacenza.

Il primo volatile si è schiantato contro la vetrata di un bar, mentre il secondo è rimasto a lungo immobile su una fioriera, attirando l’attenzione di chi transitava nella zona.

Non è possibile stabilire con certezza le cause dell’accaduto, ma qualcuno ipotizza che le temperature torride di questi giorni possano aver contribuito a stressare gli animali, già messi alla prova dall’ondata di calore che sta interessando il territorio.

Provvidenziale l’intervento di alcuni passanti, che hanno recuperato i due rondoni e li hanno affidati a un centro specializzato per le cure e il recupero della fauna selvatica.