Due tribune “a scomparsa” pronte a San Nicolò
Nel palazzetto dello sport accolgono fino a 150 persone, altrimenti vengono retratte in pochi secondi. Per il Comune una spesa di 69mila euro
Angela Zeppi
|48 minuti fa
Le nuove tribune telescopiche nel palazzetto dello sport di San Nicolo - © Libertà/Angela Zeppi
La fornitura di tribune telescopiche alla palestra di Rottofreno in via Aldo Serena a San Nicolò è un investimento per sport e scuola. La struttura inaugurata l’anno scorso è principalmente al servizio delle adiacenti elementari, ma viene utilizzata anche in orario extrascolastico ad esempio per partite di pallavolo.
Le due nuove tribune telescopiche a movimentazione elettrica rientrano nel percorso di ultimazione del palazzetto dello sport. Sono una soluzione tecnologica che migliora la fruibilità dell’impianto. Progettate per essere aperte e richiuse automaticamente, le tribune offrono una grande flessibilità nella gestione degli spazi.
Quando completamente dispiegate, consentono di accogliere 150 spettatori durante partite, tornei e manifestazioni.
Quando invece non sono necessarie, possono essere retratte in pochi secondi, liberando il campo e permettendo un uso più ampio dell’area di gioco. L’esigenza di tali migliorie era emersa subito dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione del palazzetto. Spesi 69.000 euro, Iva e montaggio compresi.
Commenta la sindaca di Rottofreno Paola Galvani: «L’investimento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, rientra nel piano di valorizzazione degli impianti sportivi cittadini. Uniamo innovazione e praticità, per rispondere in modo moderno alle esigenze della comunità, dalle associazioni sportive, agli atleti e agli alunni della scuola primaria».
Aggiunge il vicesindaco e assessore allo sport Valerio Sartori: «Dal punto di vista sportivo, l’intervento rappresenta un passo avanti importante, in linea con le richieste delle federazioni e per la comodità del pubblico. Le società che utilizzano il palazzetto potranno organizzare eventi agonistici con una capienza adeguata e un’aumentata sicurezza. La movimentazione elettrica garantisce inoltre rapidità nelle operazioni e riduce il carico di lavoro del personale tecnico».
L’assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgi assicura: «Le nuove tribune rispondono alle esigenze delle associazioni sportive del territorio che quotidianamente utilizzano la struttura per allenamenti e gare di volley, progetti motori e giornate sportive. La possibilità di riconfigurare lo spazio consente di adattare il palazzetto a differenti attività, dai campionati agonistici alle esercitazioni di educazione fisica, offrendo un ambiente più versatile e funzionale. Con le nuove tribune telescopiche, il palazzetto di via Serena si conferma un punto di riferimento per lo sport locale, capace di ospitare eventi di qualità e di offrire spazi adeguati alle attività formative delle scuole».
La miglioria è stata illustrata al consiglio comunale al termine di una seduta all’insegna dell’unanimità. Il capogruppo d’opposizione centrosinistra Paolo Bersani ha premiato «l’attenzione al sociale» nell’ultima variazione al bilancio 2025.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sequestrati in villa per un'ora e mezza e rapinati di soldi e gioielli
2.
«Albergo distrutto dai minori stranieri». Il Comune paga 50mila euro
3.
Si perde tra il passo dello Zovallo e il Tomarlo: ritrovato a tarda sera
4.
Aggredita da uno sconosciuto con una mannaia, a Milano gesto folle contro una donna piacentina