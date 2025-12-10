Due tribune “a scomparsa” pronte a San Nicolò

La fornitura di tribune telescopiche alla palestra di Rottofreno in via Aldo Serena a San Nicolò è un investimento per sport e scuola. La struttura inaugurata l’anno scorso è principalmente al servizio delle adiacenti elementari, ma viene utilizzata anche in orario extrascolastico ad esempio per partite di pallavolo.

Le due nuove tribune telescopiche a movimentazione elettrica rientrano nel percorso di ultimazione del palazzetto dello sport. Sono una soluzione tecnologica che migliora la fruibilità dell’impianto. Progettate per essere aperte e richiuse automaticamente, le tribune offrono una grande flessibilità nella gestione degli spazi.

Quando completamente dispiegate, consentono di accogliere 150 spettatori durante partite, tornei e manifestazioni.

Quando invece non sono necessarie, possono essere retratte in pochi secondi, liberando il campo e permettendo un uso più ampio dell’area di gioco. L’esigenza di tali migliorie era emersa subito dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione del palazzetto. Spesi 69.000 euro, Iva e montaggio compresi.

Commenta la sindaca di Rottofreno Paola Galvani: «L’investimento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, rientra nel piano di valorizzazione degli impianti sportivi cittadini. Uniamo innovazione e praticità, per rispondere in modo moderno alle esigenze della comunità, dalle associazioni sportive, agli atleti e agli alunni della scuola primaria».

Aggiunge il vicesindaco e assessore allo sport Valerio Sartori: «Dal punto di vista sportivo, l’intervento rappresenta un passo avanti importante, in linea con le richieste delle federazioni e per la comodità del pubblico. Le società che utilizzano il palazzetto potranno organizzare eventi agonistici con una capienza adeguata e un’aumentata sicurezza. La movimentazione elettrica garantisce inoltre rapidità nelle operazioni e riduce il carico di lavoro del personale tecnico».

L’assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgi assicura: «Le nuove tribune rispondono alle esigenze delle associazioni sportive del territorio che quotidianamente utilizzano la struttura per allenamenti e gare di volley, progetti motori e giornate sportive. La possibilità di riconfigurare lo spazio consente di adattare il palazzetto a differenti attività, dai campionati agonistici alle esercitazioni di educazione fisica, offrendo un ambiente più versatile e funzionale. Con le nuove tribune telescopiche, il palazzetto di via Serena si conferma un punto di riferimento per lo sport locale, capace di ospitare eventi di qualità e di offrire spazi adeguati alle attività formative delle scuole».

La miglioria è stata illustrata al consiglio comunale al termine di una seduta all’insegna dell’unanimità. Il capogruppo d’opposizione centrosinistra Paolo Bersani ha premiato «l’attenzione al sociale» nell’ultima variazione al bilancio 2025.