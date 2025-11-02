Due violentissimi frontali nello stesso giorno in bassa Val Nure
Il primo ieri mattina tra Podenzano e San Giorgio, il secondo nel pomeriggio a Villò. Nessuna delle persone ferite è in pericolo di vita
Cristian Brusamonti
|54 minuti fa
I soccorritori intervenuti sull'incidente avvenuto ieri sera a Villò - © Libertà/Cristian Brusamonti
Due violentissimi incidenti frontali in poche ore hanno sconvolto ieri, sabato 1 novembre la bassa Val Nure, con sette feriti - nessuno, per fortuna , è in pericolo di vita - e un intenso lavoro per la polizia locale dell’Unione Val Nure e Val Chero.
Il primo scontro è avvenuto ieri mattina sulla Provinciale 42 tra Podenzano e San Giorgio: un furgone Iveco Daily e una Bmw X1 si sono urtati frontalmente, finendo entrambi fuori strada. Sul posto 118, Pubblica Assistenza Val Nure, vigili del fuoco e polizia locale. Quattro i feriti, nessuno in pericolo di vita.
Il secondo incidente nel pomeriggio, verso le 18, a Villò di Vigolzone, nei pressi del cimitero: una Volkswagen Golf guidata da un 45enne di Ponte dell'olio si è scontrata con un’Audi su cui viaggiavano un 67enne e la figlia 23enne. L’impatto, violentissimo, ha ridotto i mezzi a un ammasso di lamiere: il conducente della Golf è stato estratto dai vigili del fuoco.
Sul posto tre ambulanze e l’auto infermieristica del 118. Anche in questo caso, i tre feriti non sono gravi. In entrambi gli episodi la dinamica è simile: invasione della corsia opposta e impatto frontale. Gli agenti dell’Unione Val Nure e Val Chero, coordinati dal comandante Paolo Giovannini, hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, con chiusure temporanee ma senza gravi disagi.
Lo schianto tra un'auto e un furgone avvenuto ieri mattina tra San Giorgio e Podenzano - © Libertà/Cristian Brusamonti