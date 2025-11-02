Due violentissimi frontali nello stesso giorno in bassa Val Nure

Due violentissimi incidenti frontali in poche ore hanno sconvolto ieri, sabato 1 novembre la bassa Val Nure, con sette feriti - nessuno, per fortuna , è in pericolo di vita - e un intenso lavoro per la polizia locale dell’Unione Val Nure e Val Chero.

Il secondo incidente nel pomeriggio, verso le 18, a Villò di Vigolzone, nei pressi del cimitero: una Volkswagen Golf guidata da un 45enne di Ponte dell'olio si è scontrata con un’Audi su cui viaggiavano un 67enne e la figlia 23enne. L’impatto, violentissimo, ha ridotto i mezzi a un ammasso di lamiere: il conducente della Golf è stato estratto dai vigili del fuoco.

L'incidente avvenuto a Villò - © Libertà/Cristian Brusamonti

Sul posto tre ambulanze e l’auto infermieristica del 118. Anche in questo caso, i tre feriti non sono gravi. In entrambi gli episodi la dinamica è simile: invasione della corsia opposta e impatto frontale. Gli agenti dell’Unione Val Nure e Val Chero, coordinati dal comandante Paolo Giovannini, hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, con chiusure temporanee ma senza gravi disagi.