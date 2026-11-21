«A fronte delle ripetute inadempienze, l’amministrazione comunale sta attivando le misure necessarie a imporre coattivamente alla proprietà gli interventi divenuti improcrastinabili. Se la società non provvederà, saremo costretti a intervenire direttamente, con tutte le conseguenze di legge».

Così la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, interviene sul futuro dell’ecomostro di via X Giugno, l’ex autosilo acquistato all’asta nel dicembre 2024 per circa mezzo milione di euro dalla società “Sviluppo Milano 4”. Una struttura da tempo in degrado, tra senzatetto, rifiuti, occupazioni abusive, vegetazione incolta e criticità igienico-sanitarie. Il privato punta a realizzare box e appartamenti, diversamente da quanto auspicato dal Comune, che chiedeva un parcheggio convenzionato a uso pubblico.

La presa di posizione della prima cittadina arriva all’indomani dell’intervento del consigliere Jonathan Papamarenghi (gruppo misto), che ieri su Libertà aveva sollecitato l'approvazione di «un’ordinanza contingibile e urgente per imporre interventi precisi entro tempi stringenti».

Ora Tarasconi ricostruisce i passaggi: «L’ex autosilo è un immobile privato e spetta alla proprietà metterlo in sicurezza. Con l’ordinanza del 30 aprile il Comune le ha imposto interventi precisi. La società è tuttora inadempiente». Gli addetti comunali hanno verificato più volte l’esecuzione degli interventi: «La società non ha eseguito le opere prescritte. Per questo il Comune l’ha sanzionata tre volte. Per una delle sanzioni, scaduto il termine senza che la società abbia pagato, abbiamo già avviato la riscossione coattiva con l’iscrizione a ruolo. Per le altre due - conclude Tarasconi - sono ancora aperti i termini di pagamento».



