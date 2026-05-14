Coldiretti, Capra alla guida del Patronato Epaca

Il Patronato Epaca di Coldiretti Piacenza ha una nuova responsabile provinciale: Ramona Capra. Una nomina che premia una carriera ultraventennale costruita “sul campo”, caratterizzata da una dedizione costante e da una conoscenza capillare delle diverse realtà che compongono il tessuto economico e sociale della nostra provincia.

La storia di Capra in Coldiretti inizia oltre vent’anni fa, nel febbraio 2004. Da quel momento, il suo impegno all’interno del Patronato Epaca non si è mai interrotto, portandola a operare in prima linea in diverse sedi strategiche: a Piacenza (sede centrale) ha dedicato i primi anni di formazione; a Bettola vanta un’esperienza decennale iniziata nel 2010, dove è diventata un punto di riferimento per la Vanure; a Bobbio e Bettola ha poi lavorato per un triennio dal 2019, dimostrando grandi capacità organizzative. Dal 2021 è tornata stabilmente presso l’ufficio provinciale di Piacenza, assumendo responsabilità crescenti fino alla nuova nomina.

​Oltre alla specializzazione previdenziale, Ramona Capra ha maturato una visione d’insieme occupandosi di campagne fiscali, Isee e Red, garantendo oggi un approccio empatico e tecnico alle esigenze delle famiglie e delle imprese. «Ho sempre lavorato all’interno del Patronato, vivendo in prima persona l’evoluzione dei servizi e le sfide che i nostri associati affrontano ogni giorno», spiega la neo-responsabile.

​Il passaggio di testimone avviene in un momento di grande orgoglio per la Federazione piacentina: Riccardo Piras, che dal giugno 2017 ha guidato con successo il Patronato Epaca di Piacenza, è stato infatti nominato nuovo direttore di Coldiretti Imperia. ​Soddisfazione espressa dal Direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli: «Voglio rivolgere le più sentite congratulazioni a Ramona Capra e Riccardo Piras per i loro nuovi e prestigiosi incarichi. La nomina di Ramona è il giusto riconoscimento a una professionalità esemplare e a una profonda umanità messa al servizio dei soci per oltre vent’anni. Al contempo, vedere Riccardo approdare alla direzione di una Federazione importante come Imperia ci riempie di orgoglio».