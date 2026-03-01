Contadini Resistenti: a Rivergaro vuole nascere il primo Mercato della Terra
L'associazione dei produttori locali ha presentato il programma del 2026, le strategie e i nuovi progetti
Redazione
|3 ore fa
Una passata edizione del mercato dei Contadini Resistenti di Rivergaro
Riscoprire e valorizzare i sapori genuini di un tempo attraverso un’agricoltura ecosostenibile, a tutela dell’ambiente e del paesaggio. È questa da sempre la filosofia dei Contadini Resistenti, l’associazione dei produttori locali che ieri mattina in municipio a Rivergaro ha presentato il programma del 2026, le strategie e i nuovi progetti.
Fare rete: è questo l’obiettivo emerso più volte nel corso della presentazione, in presenza del vicesindaco Gabriele Scagnelli e dell’assessora alla cultura Elisa Molinari. Per tutto l’anno, a partire dall’8 marzo, sono confermati gli appuntamenti con il mercato contadino in piazza Paolo, in collaborazione con Slow Food Piacenza e sempre in programma la seconda domenica del mese (tranne ad agosto).
