Educazione alimentare e salute, va curata dai primi mille giorni di vita

L’educazione alimentare è un investimento sulla salute delle generazioni future che parte dai primi mille giorni di vita. È questo il messaggio centrale emerso nella mattinata di sabato 21 marzo al Mercato Coperto di Campagna Amica a Piacenza, durante l’incontro organizzato da Coldiretti Piacenza in collaborazione con l’Asl e intitolato “In cucina con mamma”. L’appuntamento, rivolto alle famiglie, rappresenta la naturale prosecuzione del percorso avviato con successo sul tema della nutrizione in gravidanza, spostando ora l’attenzione su una fase altrettanto delicata: lo svezzamento o meglio l’alimentazione complementare.

Al tavolo dei relatori, il professor Giacomo Biasucci, direttore del Dipartimento salute donna, infanzia e adolescenza e direttore Pediatria e neonatologia Ausl Piacenza, ha tracciato il solco scientifico dell’alimentazione complementare: premiare la qualità, la stagionalità e i capisaldi della dieta mediterranea è fondamentale per favorire uno sviluppo armonico e prevenire i rischi di patologie croniche.