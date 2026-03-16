Nasce la nuova piattaforma per donne in agricoltura
Promossa dalla Commissione europea per aumentare la loro rappresentazione nel settore
Claudia Molinari
|2 ore fa
La Commissione europea ha lanciato una nuova piattaforma per le donne in agricoltura: un’iniziativa pensata per rafforzare il ruolo delle donne nel settore agricolo e promuovere pari opportunità nelle comunità rurali. Il progetto è nato nell’ambito nella “Visione per l’agricoltura e l’alimentazione” della Commissione e punta ad aumentare la partecipazione femminile all’agricoltura, incoraggiare il tutoraggio e favorire lo scambio di buone pratiche. Non a caso, il lancio ha coinciso con la proclamazione da parte delle Nazioni Unite del 2026 come Anno internazionale delle agricoltrici.
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