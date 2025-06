Salumi e tipicità del territorio, “AperiDOP Piacentino” con Daniele Persegani

Non capita tutti i giorni di poter gustare un aperitivo preparato da un volto noto della televisione, esattamente quello che hanno vissuto gli insegnanti che hanno partecipato all'incontro organizzato dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, dove l'ospite d'onore è stato Daniele Persegani, chef di programmi come “È sempre mezzogiorno”: all'evento tenuto al Grande Albergo Roma ha proposto un suo personale “AperiDOP Piacentino” utilizzando le tipicità del nostro territorio. Una quarantina circa i docenti presenti che hanno apprezzato il menu nel pieno dello spirito dell'iniziativa: il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini ha infatti invitato insegnanti della scuola primaria per presentare il progetto didattico “Il Piccolo Salumante”.

«Un progetto che abbiamo sviluppato come conseguenza dell'attività incessante che facciamo nelle scuole – ha spiegato Roberto Belli, presidente del Consorzio – siamo presenti in tutti gli istituti di ogni ordine e grado e in questo caso coinvolgiamo i piccoli delle scuole primarie per far conoscere loro le caratteristiche dei nostri salumi e come il territorio e la storia siano importanti per i prodotti alimentari di qualità. A settembre le scuole che aderiranno riceveranno il nostro materiale, due libretti su storia dei salumi e su tutela da parte della Comunità Europea, più una scatola-gioco per imparare divertendosi».