Alloggi Erp, dal 5 marzo al via le domande di assegnazione o cambio

www.comune.piacenza.it/abitazioni (dove sono consultabili tutte le informazioni utili e scaricabili i bandi), provvedendo inoltre – pena l’esclusione dalla procedura – al pagamento dell’imposta di bollo pari a 16 euro. Chi desidera ricevere assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda può rivolgersi gratuitamente ai C.A.F. convenzionati, il cui elenco è disponibile sul sito Internet comunale. A partire dalle ore 12 di giovedì 5 marzo, con termine entro le ore 12 di lunedì 4 maggio, sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione in locazione degli alloggi Erp siti nel Comune di Piacenza, o di cambio alloggio per i nuclei già assegnatari. Le istanze possono essere compilate e trasmesse unicamente online, accedendo con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns alla piattaforma il cui link sarà disponibile dalla pagina web(dove sono consultabili tutte le informazioni utili e scaricabili i bandi), provvedendo inoltre – pena l’esclusione dalla procedura – al pagamento dell’imposta di bollo pari a 16 euro.Chi desidera ricevere assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda può rivolgersi gratuitamente ai C.A.F. convenzionati, il cui elenco è disponibile sul sito Internet comunale.

Relativamente all’assegnazione degli alloggi, possono presentare la richiesta coloro che hanno la residenza o svolgono un’attività lavorativa stabile in Emilia- Romagna da almeno tre anni e che risiedono o lavorano nel Comune di Piacenza. Inoltre, il richiedente deve essere titolare di un Isee ordinario non superiore a 20.217,01 euro e di un patrimonio mobiliare non superiore a 41.249,60 euro. Tutti i dettagli sui requisiti sono riportati nel bando.

L’elenco provvisorio delle domande ammesse, con i punteggi attribuiti e la lista delle istanze escluse, con le relative motivazioni, saranno pubblicati entro il 31 maggio. La graduatoria definitiva e l’elenco definitivo delle esclusioni saranno pubblicati entro il 31 luglio 2026, con assegnazione degli alloggi a partire dal successivo mese di settembre. Poiché il bando è aperto con validità triennale e aggiornamento annuale, la graduatoria definitiva sostituisce completamente quella precedente e resta in vigore fino alla pubblicazione della successiva. Nel corso del triennio sarà possibile aggiornare le domande in graduatoria o presentare nuove richieste nelle finestre temporali di apertura del bando, le cui date saranno comunicate annualmente.