Alloggi Erp, dal 5 marzo al via le domande di assegnazione o cambio
Possono presentare la richiesta coloro che hanno la residenza o svolgono un’attività lavorativa stabile in Emilia- Romagna da almeno tre anni e che risiedono o lavorano nel Comune di Piacenza
Redazione Online
|2 ore fa
A partire dalle ore 12 di giovedì 5 marzo, con termine entro le ore 12 di lunedì 4 maggio, sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione in locazione degli alloggi Erp siti nel Comune di Piacenza, o di cambio alloggio per i nuclei già assegnatari. Le istanze possono essere compilate e trasmesse unicamente online, accedendo con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns alla piattaforma il cui link sarà disponibile dalla pagina web www.comune.piacenza.it/abitazioni (dove sono consultabili tutte le informazioni utili e scaricabili i bandi), provvedendo inoltre – pena l’esclusione dalla procedura – al pagamento dell’imposta di bollo pari a 16 euro. Chi desidera ricevere assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda può rivolgersi gratuitamente ai C.A.F. convenzionati, il cui elenco è disponibile sul sito Internet comunale.
Relativamente all’assegnazione degli alloggi, possono presentare la richiesta coloro che hanno la residenza o svolgono un’attività lavorativa stabile in Emilia- Romagna da almeno tre anni e che risiedono o lavorano nel Comune di Piacenza. Inoltre, il richiedente deve essere titolare di un Isee ordinario non superiore a 20.217,01 euro e di un patrimonio mobiliare non superiore a 41.249,60 euro. Tutti i dettagli sui requisiti sono riportati nel bando.
L’elenco provvisorio delle domande ammesse, con i punteggi attribuiti e la lista delle istanze escluse, con le relative motivazioni, saranno pubblicati entro il 31 maggio. La graduatoria definitiva e l’elenco definitivo delle esclusioni saranno pubblicati entro il 31 luglio 2026, con assegnazione degli alloggi a partire dal successivo mese di settembre. Poiché il bando è aperto con validità triennale e aggiornamento annuale, la graduatoria definitiva sostituisce completamente quella precedente e resta in vigore fino alla pubblicazione della successiva. Nel corso del triennio sarà possibile aggiornare le domande in graduatoria o presentare nuove richieste nelle finestre temporali di apertura del bando, le cui date saranno comunicate annualmente.
I punteggi per l’assegnazione degli alloggi sono calcolati considerando i seguenti parametri: il valore ISEE del nucleo familiare che presenta domanda; le caratteristiche soggettive dei componenti del nucleo; le condizioni oggettive relative alla situazione abitativa; eventuali situazioni di fragilità, come vulnerabilità sociale, sanitaria, familiare o abitativa. Il Comune di Piacenza rende noto che nel corso del 2025 sono stati assegnati complessivamente 103 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 35 relativi alla graduatoria del secondo bando pubblicato nel 2024, 40 relativi alla graduatoria del primo bando 2025 e 28 relativi al secondo bando del 2025, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel garantire risposte concrete al bisogno abitativo dei cittadini. Le assegnazioni stanno proseguendo anche nei primi mesi del 2026, con lo scorrimento della graduatoria vigente. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza al numero 0523-492162 oppure all’indirizzo di posta elettronica [email protected].