Asilo Borgotrebbia stipendi lavoratori pagati dal Comune

Dopo il caso del cantiere di Porta Borghetto, un altro appalto comunale a Piacenza finisce sotto i riflettori per il mancato pagamento degli operai. Questa volta, al centro della vicenda c’è il cantiere per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia in via Boreca, a Borgotrebbia. L’impresa esecutrice, la Costruire Srl di Martina Franca, è stata accusata di grave inadempienza da Palazzo Mercanti per non aver corrisposto tre mensilità – settembre, ottobre e novembre 2024 – a cinque lavoratori impegnati nei lavori. A ciò si aggiunge anche il mancato versamento del trattamento di fine rapporto. La risposta dell’amministrazione non si è fatta attendere: il Comune ha deciso di intervenire direttamente, rimborsando gli operai per una cifra complessiva di 12.359,33 euro. L’importo sarà detratto dal corrispettivo previsto per l’appaltatore, applicando una misura di “solidarietà” che mira a tutelare concretamente i diritti dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici. Quella adottata a Borgotrebbia è la stessa procedura già applicata nei mesi scorsi per il cantiere di Porta Borghetto, dove un analogo episodio di inadempienza contrattuale da parte dell’impresa esecutrice aveva portato il Comune a intervenire in modo diretto, sostenendo economicamente i dipendenti rimasti senza retribuzione.