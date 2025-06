Bando Affitto, online la graduatoria definitiva

E' pubblicata sul sito web del Comune di Piacenza, con evidenza anche in home page, la graduatoria definitiva riguardante i contributi del "Bando Affitto" per il 2024: 1074 le domande pervenute, di cui 554 ammesse e 520 escluse.

Tra le istanze accolte, le prime 257 potranno beneficiare nell'immediato dei fondi regionali già disponibili, per un importo pari a 337.793,25 euro, «ma la Giunta emiliano-romagnola - sottolinea l'assessora al Welfare Nicoletta Corvi - ha già confermato lo stanziamento di ulteriori risorse, che consentiranno nei prossimi mesi lo scorrimento della graduatoria 2024. Si tratta di una misura importante, a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica nel far fronte al pagamento dell'affitto: garantire la stabilità della situazione abitativa è fondamentale non solo a tutela di un diritto, quello alla casa, che è sinonimo di dignità e sicurezza della persona, ma anche come base di partenza per un progetto di vita orientato alla ricerca del lavoro, alla crescita dei figli e alla salvaguardia dell'autonomia e della qualità di vita di tutti i cittadini. Su questo tema ci siamo confrontati direttamente anche con l'assessore regionale Giovanni Paglia, che peraltro domani sarà a Piacenza per l'inaugurazione del nuovo Hub di comunità nella sede di Spazio 2».

Nel rispetto della privacy delle persone interessate, gli elenchi delle domande ammesse e respinte sono consultabili facendo riferimento al numero della pratica, assegnato a ciascun richiedente nella fase di presentazione dell'istanza. Il Servizio Progetto Casa - Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza è a disposizione per eventuali chiarimenti presso la sede di via Beverora 57, scrivendo a [email protected] o chiamando i numeri 0523-492527 e 0523-492162, il lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13.30, il mercoledì dalle 8.45 alle 12 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. In alternativa, è possibile contattare anche i Servizi Sociali allo 0523-492704.

Per quanto riguarda i fondi aggiuntivi di cui è già stato annunciato lo stanziamento, nel momento in cui si avrà la conferma definitiva dell'importo destinato a Piacenza ne sarà data comunicazione istituzionale dal Servizio Piacenza per il Cittadino.