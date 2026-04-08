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Bollette luce e gas, carburanti la tempesta (perfetta) per i fragili

Aumenti a marzo per il riscaldamento del 19,2%, preceduti dalla luce (8,1%)

Simona Segalini
Simona Segalini
|2 ore fa
Bollette luce e gas, carburanti la tempesta (perfetta) per i fragili
1 MIN DI LETTURA
Luce, gas, carburanti. Le ultime impennate dei listini non stanno risparmiando neppure le fasce dei cosiddetti “vulnerabili”. La denuncia di Federconsumatori Piacenza, come su tutto il territorio nazionale, è chiara: «Come purtroppo temevamo dopo i carburanti, dopo i prezzi dei beni di largo consumo e dopo l’energia elettrica, all’appello dei rincari mancavano sono le bollette del gas», denuncia la presidente piacentina Angela Cordani, i cui sportelli sono alle prese con decine di segnalazioni e di Sos. E’ di adesso la notizia di Arera che il costo del gas per i clienti in Servizio di tutela della vulnerabilità aumenta a marzo di ben il +19,2%. «Questo -sostiene Cordani - si traduce in un incremento, in termini annui, se i valori si dovessero attestare su questi livelli, di 198 euro a famiglia».
Aumenti che si aggiungono a quelli registrati qualche giorno fa per le bollette dell’energia elettrica, del +8,1%, attestando come la situazione sul fronte energia, e non solo, si stia facendo di giorno in giorno più drammatica e richieda «provvedimenti immediati, adeguati e tempestivi, in grado di arginare i rincari e sostenere le famiglie, soprattutto i nuclei più vulnerabili.
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