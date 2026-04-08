Bollette luce e gas, carburanti la tempesta (perfetta) per i fragili

Luce, gas, carburanti. Le ultime impennate dei listini non stanno risparmiando neppure le fasce dei cosiddetti “vulnerabili”. La denuncia di Federconsumatori Piacenza, come su tutto il territorio nazionale, è chiara: «Come purtroppo temevamo dopo i carburanti, dopo i prezzi dei beni di largo consumo e dopo l’energia elettrica, all’appello dei rincari mancavano sono le bollette del gas», denuncia la presidente piacentina Angela Cordani, i cui sportelli sono alle prese con decine di segnalazioni e di Sos. E’ di adesso la notizia di Arera che il costo del gas per i clienti in Servizio di tutela della vulnerabilità aumenta a marzo di ben il +19,2%. «Questo -sostiene Cordani - si traduce in un incremento, in termini annui, se i valori si dovessero attestare su questi livelli, di 198 euro a famiglia».

Aumenti che si aggiungono a quelli registrati qualche giorno fa per le bollette dell’energia elettrica, del +8,1%, attestando come la situazione sul fronte energia, e non solo, si stia facendo di giorno in giorno più drammatica e richieda «provvedimenti immediati, adeguati e tempestivi, in grado di arginare i rincari e sostenere le famiglie, soprattutto i nuclei più vulnerabili.