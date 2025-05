Bruno Barbieri alla Cattolica: «Così porto l’alta cucina nella grande distribuzione»

Bruno Barbieri, volto noto di Masterchef, ha incontrato ieri centinaia di studenti all’Università Cattolica di Piacenza per l’incontro “Dal prodotto al mercato”, insieme a Luca Casaura, chief marketing officer del Gruppo Bauli. Al centro del dialogo, il rapporto tra creatività gastronomica e strategia di branding. Barbieri ha raccontato la collaborazione con Motta, per cui ha firmato una linea premium di prodotti da forno. Non solo testimonial, ma vero coprogettista: «Volevo unire ristorazione, pasticceria e grande distribuzione». Casaura ha sottolineato l’importanza delle scelte coraggiose e dell’apporto concreto dello chef: «Bruno non solo ha idee, le fa accadere». L'incontro, moderato dai docenti Sebastiano Grandi ed Edoardo Fornari, ha offerto spunti su come cucina e marketing possano costruire insieme un prodotto di successo.

