Business Plan Competition, alla Cattolica vince AuraCare

Sono stati 33 gli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che si sono sfidati nell’edizione 2026 della Business Plan Competition. Protagonisti 11 progetti, veri piani di impresa, interamente ideati da altrettanti team composti da studenti e studentesse magistrali in Gestione d’Azienda. Gli 11 piani, business plan, sono stati sottoposti al vaglio di una giuria composta da manager, docenti universitari e rappresentanti di associazioni di categoria.

Il progetto d’impresa risultato vincitore è AuraCare, ecosistema per il monitoraggio e la risposta alle emergenze degli anziani che vivono soli. Secondo e terzo posto rispettivamente per HaloPet, sistema digitale per monitorare lo stato di salute del cane anche tramite l’intelligenza artificiale e CondominIO, una piattaforma digitale integrata per semplificare la gestione condominiale.

«La Business Plan Competition - dice la docente Arcangela Ricciardi - è il momento in cui le conoscenze acquisite in aula smettono di essere teoria e diventano progetti reali, visioni imprenditoriali».