Campagna 2025, Casalasco apre le selezioni del personale

Campagna del pomodoro, le aziende iniziano ad organizzare la forza lavoro. Gruppo Casalasco in vista dell’attività – prevista da luglio a ottobre –organizza i Recruiting Days, un calendario di appuntamenti in presenza dedicati alla selezione del personale che entrerà a far parte dei team di Casalasco ed Emiliana Conserve per l'intera durata della stagione,

Le giornate si terranno in tutti gli stabilimenti del Gruppo (quindi di Casalasco ed Emiliana Conserve) a Gariga e a San Polo di Podenzano, ma anche a Busseto e Fontanellato (Pr) oltre che a Rivarolo del Re (Cr). Il primo appuntamento è per lunedì 26 maggio, dopodiché si continuerà per le successive settimane fino a un totale di 20 giornate.

L’obiettivo è inserire diverse figure professionali. Per poter prendere parte alla selezione è necessario essere maggiorenni e disponibili a lavorare su turni. I candidati selezionati verranno poi contattati per partecipare agli incontri in presenza e sostenere il colloquio.