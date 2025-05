Consorzio Casalasco del Pomodoro, Marco Sartori confermato presidente

Si è tenuta a Rivarolo del Re l’assemblea ordinaria del Consorzio Casalasco del Pomodoro che ha deliberato il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025-2028 e l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024. L’appuntamento ha registrato una partecipazione record e il consenso per i nuovi eletti, forti dei progetti presentati e degli eccellenti risultati raggiunti nonostante la difficile annata 2024, ha sfiorato l’unanimità.

I soci hanno riconfermato il Consiglio d’Amministrazione uscente con Marco Sartori presidente, rinnovando la loro fiducia nell’operato svolto e in un futuro di nuovi ambiziosi progetti insieme a FSI. Proprio il recente ingresso del fondo in Casalasco SpA (di cui il Consorzio è socio di riferimento) rappresenta uno dei risultati più importanti per la prima filiera integrata del pomodoro da industria in Italia e per le sue centinaia di aziende agricole associate.

Come vicepresidente è stato nominato Stefano Trentini, consigliere storico e rappresentante dei produttori dell’area piacentina, la più importante per l’approvvigionamento. Confermati i consiglieri Daniele Arata, Piercarlo Barilli, Piergiorgio Bassi, Giuseppe Borzi, Lucio Compagnoni, Gianpaolo Fava, Graziano Gentili, Gianpaolo Rancati, Attilio Sfolcini e Claudio Spagnoli, con il nuovo ingresso di Dario Solavaggione in rappresentanza dei produttori del Piemonte, altra zona di rilevanza strategica.