Caorso, destino ancora ignoto per il "tesoretto nucleare"

Il destino dei circa 26milioni di euro del “tesoretto nucleare” spettanti al Comune di Caorso, ma congelati in banca, è ancora ignoto. Lo Stato italiano è stato condannato dal Tribunale di Roma, prima, e dalla Corte di Appello, poi, a restituire agli enti locali, sedi di servitù nucleari, il 70 per cento del "tesoretto" che aveva sottratto con la legge finanziaria del 2005. Il giudizio della Cassazione che si deve esprimere in merito al ricorso promosso dall’avvocatura di Stato è stato però rinviato. A darne comunicazione in consiglio comunale è stata la sindaca Roberta Battaglia: la sentenza farà infatti giurisprudenza, ossia, una volta pronunciata diventerà l’interpretazione di riferimento per quelle successive in materia.